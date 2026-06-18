В Ростовской области снизилась добыча угля

По информации издания, в Ростовской области на сегодняшний день работают пять угольных компаний. В мае 2026 года стало известно о планах по продаже долгов и акций двух угольных компаний — «Донского антрацита» и «Шахтоуправления “Обуховская” вместе с одноименной обогатительной фабрикой. Прошлогодний показатель “Обуховской” — 1,26 млн тонн, “Антрацита” — 0,55 млн тонн.