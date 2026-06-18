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В Ростовской области снизилась добыча угля

Добыча угля в Ростовской области сократилась на 10%

Источник: Комсомольская правда

Добыча угля в Ростовской области сократилась на 10% в 2025 году, объем полученного природного ископаемого за год составил около 4,5 млн тонн. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщает «Город N».

Сообщается также, что угледобыча в донском регионе сокращается уже около трех лет. В частности, в 2024 году добыли 5 млн тонн.

По информации издания, в Ростовской области на сегодняшний день работают пять угольных компаний. В мае 2026 года стало известно о планах по продаже долгов и акций двух угольных компаний — «Донского антрацита» и «Шахтоуправления “Обуховская” вместе с одноименной обогатительной фабрикой. Прошлогодний показатель “Обуховской” — 1,26 млн тонн, “Антрацита” — 0,55 млн тонн.

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