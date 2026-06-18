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Почти 1000 человек «проживали» в однокомнатной квартире в Алматы: чем все закончилось

Сотрудниками прокуратуры Алматы пресечена незаконная регистрация граждан. Выяснилось, что владелец однокомнатной квартиры прописал у себя почти 1000 человек, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Подробности сегодня, 18 июня 2026 года, раскрыли в пресс-службе прокуратуры южной столицы:

«По результатам проверки установлен факт незаконной миграции, организованной владельцем квартиры, проживающим в Наурызбайском районе, путем регистрации 990 лиц за вознаграждение в однокомнатной квартире, без фактического их проживания».

Отмечается, что по данному факту было зарегистрировано уголовное дело по ст. 394 («Организация незаконной миграции») УК РК.

«Судом вынесен обвинительный приговор в отношении владельца “резиновой квартиры”, назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год». Пресс-служба прокуратуры Алматы.

В феврале 2026 года полиция Алматы с предупреждением обратилась к владельцам «резиновых квартир».