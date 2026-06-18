Почти 1000 человек «проживали» в однокомнатной квартире в Алматы: чем все закончилось

Подробности сегодня, 18 июня 2026 года, раскрыли в пресс-службе прокуратуры южной столицы:
«По результатам проверки установлен факт незаконной миграции, организованной владельцем квартиры, проживающим в Наурызбайском районе, путем регистрации 990 лиц за вознаграждение в однокомнатной квартире, без фактического их проживания».
Отмечается, что по данному факту было зарегистрировано уголовное дело по ст. 394 («Организация незаконной миграции») УК РК.
«Судом вынесен обвинительный приговор в отношении владельца “резиновой квартиры”, назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год». Пресс-служба прокуратуры Алматы.
В феврале 2026 года полиция Алматы с предупреждением обратилась к владельцам «резиновых квартир».