Цены на картошку и лук взлетели в Волгограде в сезон окрошки

Репчатый лук подорожал на 6,4% — теперь в магазинах его продают в среднем за 54,43 рубля. Картофель, незаменимый и для окрошки, и для пикников, тоже не отстает: его цена поднялась до 61,72 рубля. Интересно, что на прилавках сейчас можно найти как старый урожай, так и молодую картошку, но это не сдерживает рост цен.