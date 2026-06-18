Цены на бюджетное жилье рухнули на 10% в Казахстане

В мае 2026 года стоимость квадратного метра в новостройках экономкласса снизилась сразу на 10,1%. Такие выводы содержатся в новом обзоре Ассоциации экономических исследований и консалтинга (AERC). Для сравнения, квартиры комфорт-класса за тот же период даже немного подорожали — на 0,3%, бизнес-класса — на 0,9%, а элитное жилье подешевело лишь на 3%.