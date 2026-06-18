Совет инвестконсультанта ВТБ: в инвестициях важны дисциплина и системный подход

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Успех любых инвестиций — в финансовой дисциплине и грамотном управлении рисками.
Об этом в преддверии Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск» рассказал инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции в Красноярске Дмитрий Кулик.
«Начинающим инвесторам стоит выбирать простые и понятные им инструменты, которые можно быстро купить и продать. Это могут быть надёжные облигации, акции крупных известных компаний и фонды. При этом инвестировать важно системно — небольшими суммами поэтапно и регулярно, чтобы развивать навыки и углублять понимание, как работает рынок. Также важно внимательно оценивать свою готовность к риску и уровень риска конкретного инструмента», — сказал эксперт брокера ВТБ.
Инвесторам, уже имеющим опыт на рынке и желающим приумножить свой капитал, важно соблюдать сбалансированную структуру портфеля. По словам Дмитрия Кулика, за основу можно взять облигации с постоянными купонными выплатами — они позволяют зафиксировать текущую ещё высокую доходность на максимально комфортный срок. В портфель также можно добавить более рисковую часть — акции. При их выборе нужно оценивать потенциал роста компании и её финансовую устойчивость. Небольшую долю портфеля можно отвести под защитные активы, такие как золото и индексные фонды, добавил инвестконсультант.
Вне зависимости от суммы, опыта и целей инвестиций важно выработать и придерживаться системного подхода, подчеркнул эксперт ВТБ Мои Инвестиции. За помощью, в том числе в оценке рисков, можно обратиться к профессиональным советникам.