Совет инвестконсультанта ВТБ: в инвестициях важны дисциплина и системный подход

Инвесторам, уже имеющим опыт на рынке и желающим приумножить свой капитал, важно соблюдать сбалансированную структуру портфеля. По словам Дмитрия Кулика, за основу можно взять облигации с постоянными купонными выплатами — они позволяют зафиксировать текущую ещё высокую доходность на максимально комфортный срок. В портфель также можно добавить более рисковую часть — акции. При их выборе нужно оценивать потенциал роста компании и её финансовую устойчивость. Небольшую долю портфеля можно отвести под защитные активы, такие как золото и индексные фонды, добавил инвестконсультант.