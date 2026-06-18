Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане будут повышать доходы Нацфонда — глава Нацбанка поделился планами

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов 18 июня 2026 года на заседании Сената рассказал о планах по повышению доходов Национального фонда, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По его словам, для этого будут использоваться разные инструменты.

«В этом году мы планируем осуществить переход к новой целевой аллокации активов Нацфонда. Будут увеличены доли высокодоходных активов, таких как акции и альтернативные инструменты. Это положительно повлияет на доходность Нацфонда», — сказал Сулейменов.

Кроме того, Нацбанком утверждена программа по инвестированию средств Нацфонда в размере до 1 млрд долларов в высокотехнологичные секторы национальной экономики.

«Программа, помимо повышения доходности, поддерживает выверенное вовлечение средств Нацфонда в новые отрасли экономики страны», — добавил глава Нацбанка.