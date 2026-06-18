В Казахстане будут повышать доходы Нацфонда — глава Нацбанка поделился планами

По его словам, для этого будут использоваться разные инструменты.
«В этом году мы планируем осуществить переход к новой целевой аллокации активов Нацфонда. Будут увеличены доли высокодоходных активов, таких как акции и альтернативные инструменты. Это положительно повлияет на доходность Нацфонда», — сказал Сулейменов.
Кроме того, Нацбанком утверждена программа по инвестированию средств Нацфонда в размере до 1 млрд долларов в высокотехнологичные секторы национальной экономики.
«Программа, помимо повышения доходности, поддерживает выверенное вовлечение средств Нацфонда в новые отрасли экономики страны», — добавил глава Нацбанка.