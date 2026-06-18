В Казахстане будут повышать доходы Нацфонда — глава Нацбанка поделился планами

«В этом году мы планируем осуществить переход к новой целевой аллокации активов Нацфонда. Будут увеличены доли высокодоходных активов, таких как акции и альтернативные инструменты. Это положительно повлияет на доходность Нацфонда», — сказал Сулейменов.