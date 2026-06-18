Мировые перевозчики столкнулись с кризисом снабжения судов топливом

Многие сухогрузы мирового торгового флота столкнулись с серьезными трудностями при заправке топливом на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщает Financial Times со ссылкой на участников рынка, последствия для отрасли могут сохраняться еще несколько месяцев даже после достижения договоренностей между США и Ираном.
По данным издания, сбои затронули цепочки поставок топлива и привычные маршруты судоходства. Из-за этого перевозчикам приходится менять логистику и нести дополнительные расходы. Особенно проблема затронула балкеры, которые перевозят сырье для различных отраслей мировой экономики.
Представители отрасли сообщили, что некоторые суда вынуждены ожидать заправки до двух недель либо совершать значительные отклонения от маршрута ради пополнения запасов топлива. В ряде случаев судовладельцам приходится искать альтернативные порты в других странах.
Участники рынка также отмечают ухудшение ситуации с поставками смазочных материалов для судовых двигателей. По их словам, отдельные суда получают лишь часть ранее заказанных объемов продукции.
Дополнительное давление оказывает рост цен. Как пишет Financial Times, стоимость горюче-смазочных материалов в Сингапуре сейчас превышает прошлогодний уровень более чем на 40%.
По оценкам собеседников издания, проблемы со снабжением топливом и сопутствующими материалами остаются одним из главных вызовов для рынка морских грузоперевозок после обострения ситуации на Ближнем Востоке.
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