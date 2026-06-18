Мировые перевозчики столкнулись с кризисом снабжения судов топливом

Многие сухогрузы мирового торгового флота столкнулись с серьезными трудностями при заправке топливом на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщает Financial Times со ссылкой на участников рынка, последствия для отрасли могут сохраняться еще несколько месяцев даже после достижения договоренностей между США и Ираном.