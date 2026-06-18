Глава Нацбанка назвал главную цель по инфляции на 2026 год

«В этом году мы прогнозируем инфляцию в диапазоне 9−11%. В этих условиях 5 июня мы снизили базовую ставку с 18% до 17%. Вместе с тем инфляция пока остается двузначной, поэтому говорить о полной стабилизации рано. Основные риски связаны с внешними факторами, включая геополитическую нестабильность и рост мировых цен на продовольствие. Среди внутренних факторов риска — возобновление тарифов ЖКХ и ГСМ, а также рост монетарной базы», — озвучил Тимур Сулейменов.