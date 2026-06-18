Курс доллара приблизился к отметке 490: прогноз курсов на ближайшие дни

Эксперты отмечают, что подобные колебания остаются частью текущей рыночной динамики, поскольку на валютный рынок продолжают влиять внешние факторы и ситуация на сырьевых площадках.
По какой цене завершились торги.
По итогам торгов среды курс доллара США на KASE составил 489,23 тенге.
Существенных изменений на внутреннем валютном рынке не произошло, однако тенге вновь оказался под влиянием внешнего новостного фона.
Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией на нефтяном рынке, который традиционно оказывает заметное влияние на динамику национальной валюты.
Нефть дешевеет на фоне новостей из США и Ирана.
Одним из ключевых факторов для сырьевых рынков стали сообщения о продвижении переговорного процесса между США и Ираном.
Накануне стало известно о финальном этапе подготовки соглашения между двумя странами, что усилило ожидания возможного увеличения предложения нефти на мировом рынке.
На этом фоне котировки Brent снизились.
Стоимость барреля опустилась до:
78,22 доллара за баррель.
Финансовые аналитики отмечают, что рынок постепенно исключает из цен так называемую геополитическую премию, которая ранее поддерживала нефтяные котировки.
Инвесторы сохраняют осторожность.
На мировых финансовых площадках отношение к риску остается умеренным.
Инвесторы продолжают оценивать сразу несколько факторов:
ситуацию на нефтяном рынке; перспективы мировой экономики; геополитические события; действия крупнейших центральных банков.
В таких условиях валюты развивающихся рынков, включая тенге, сохраняют повышенную чувствительность к внешнему фону.
Каких курсов ожидают аналитики.
По оценкам экспертов, в четверг существенных колебаний на валютном рынке не ожидается.
Прогнозируемые диапазоны выглядят следующим образом:
доллар США — 484−494 тенге; евро — 560−570 тенге; российский рубль — 6,65−6,85 тенге; китайский юань — 72−73 тенге.
Таким образом, тенге пока остается в пределах привычного торгового коридора, а дальнейшая динамика будет во многом зависеть от ситуации на рынке нефти и внешнего новостного фона.
Что это значит для рынка.
Текущие колебания тенге пока не выглядят выходящими за рамки обычной рыночной волатильности. Национальная валюта продолжает реагировать на изменения цен на нефть и международные экономические события.
Пока стоимость нефти остается выше 75 долларов за баррель, серьезного давления на тенге не наблюдается. Однако дальнейшее развитие ситуации вокруг Ирана и динамика мирового сырьевого рынка будут оставаться одними из главных факторов для курса казахстанской валюты в ближайшие недели.