Курс доллара приблизился к отметке 490: прогноз курсов на ближайшие дни

Пока стоимость нефти остается выше 75 долларов за баррель, серьезного давления на тенге не наблюдается. Однако дальнейшее развитие ситуации вокруг Ирана и динамика мирового сырьевого рынка будут оставаться одними из главных факторов для курса казахстанской валюты в ближайшие недели.