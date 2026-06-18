От экологии до инвестиций: итоги саммита CASTAS"26 в Алматы

Мероприятие собрало около 150 представителей туристической отрасли, государственных органов, бизнеса, международных организаций и экспертного сообщества из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Еще тысячи участников следили за дискуссией через онлайн-трансляцию.
Форум стал одной из крупнейших региональных площадок, посвященных будущему туризма в Центральной Азии.
Туризм становится одним из драйверов экономики региона.
В последние годы страны Центральной Азии демонстрируют устойчивый рост туристической активности.
По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), вклад отрасли в мировую экономику в 2025 году достиг 10 трлн евро, что составляет 10,3% мирового ВВП.
Положительная динамика наблюдается и в Центральной Азии.
По данным организаторов саммита:
в 2025 году страны региона посетили более 238 миллионов иностранных туристов; общий туристический поток с 2023 года увеличился на 37%; посещаемость национального парка «Иле-Алатау» выросла с 300 тысяч человек в 2020 году до 950 тысяч в 2025-м; экономический эффект от посещения парка оценивается в 1,5 млрд тенге.
Рост туризма открывает новые возможности для экономики, однако одновременно требует более ответственного отношения к природным ресурсам и экосистемам.
Главной темой стал устойчивый туризм.
Организаторы форума отмечают, что сегодня перед регионом стоит задача не только увеличивать туристический поток, но и обеспечивать долгосрочное сохранение природного и культурного наследия.
Именно поэтому участники обсуждали:
развитие устойчивых туристических экосистем; сохранение биоразнообразия; управление туристическими потоками; развитие горных туристических кластеров; инвестиции в туристическую инфраструктуру; внедрение международных стандартов устойчивого туризма.
Отдельное внимание было уделено обмену опытом между странами Центральной Азии и поиску единых подходов к развитию отрасли.
Международные эксперты представили глобальный опыт.
В числе ключевых спикеров саммита выступили представители ведущих международных организаций и экспертного сообщества.
Своими взглядами на будущее устойчивого туризма поделились:
бывший генеральный директор Global Environment Facility (GEF) Карлос Мануэль Родригес; генеральный директор Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Рэнди Дюрбанд; представители Kazakh Tourism Development; эксперты инвестиционного сообщества региона.
Рэнди Дюрбанд подчеркнул важность внедрения международных стандартов устойчивого туризма и создания эффективной системы мониторинга туристических объектов.
«Сегодняшний Саммит — свидетельство того, что в развитие устойчивого туризма включается рынок и некоммерческие общественные фонды. Это позитивно, это сработает и даст результаты», — выразил уверенность Рэнди Дюрбанд.
В Казахстане представили программу развития национальных парков.
Генеральный директор Qazaq National Parks Александр Гужавин рассказал о программе «Горизонт-2026−2030», разработанной совместно с Институтом устойчивого Казахстана.
Документ предусматривает:
развитие экологического туризма; контроль туристических потоков; экологическое просвещение; сохранение природных экосистем.
По мнению разработчиков, такой подход позволит одновременно развивать туристическую отрасль и сохранять природное наследие страны.
Эксперты представили прогноз развития туризма в регионе.
Управляющий партнер IGM Advisers Central Asia Татьяна Алексеева представила исследование, посвященное развитию туризма в странах Центральной Азии за последние 30 лет.
В рамках анализа были изучены:
ключевые показатели туристической отрасли; динамика туристических потоков; инвестиционные тренды; перспективы развития устойчивого туризма.
Отчет будет опубликован в открытом доступе и станет базой для дальнейшего мониторинга изменений в отрасли.
Для молодых специалистов запустят грантовую программу.
Одним из практических итогов форума стало объявление о запуске конкурса микрогрантов в сфере устойчивого туризма.
Общий фонд программы составит:
50 тысяч долларов США.
Средства будут направлены на поддержку локальных инициатив и проектов, связанных с развитием туристических территорий Центральной Азии.
Также в рамках саммита подвели итоги конкурса на лучший логотип среди студентов 15 университетов региона.
Победителем стала студентка из Казахстана Нурай Ордабаева.
Осенью пройдет первый туристический инвестиционный форум.
Организаторы также объявили о запуске новой международной площадки — Central Asia Tourism Investment Forum (CATIF"26).
Форум пройдет осенью 2026 года и будет посвящен инвестициям в устойчивый туризм.
Планируется, что он объединит:
инвесторов; девелоперов; представителей туристического бизнеса; государственные институты развития.
Новая площадка должна помочь привлечению инвестиций в перспективные проекты по всему региону.
В чем значение саммита для Центральной Азии.
Сегодня Центральная Азия становится одним из самых быстрорастущих туристических регионов мира. Однако дальнейший рост требует баланса между экономическими интересами и сохранением природных ресурсов.
Саммит CASTAS"26 показал, что страны региона готовы вырабатывать общие подходы к развитию туризма, совместно решать экологические вопросы и привлекать инвестиции в устойчивые проекты. Эксперты считают, что при таком подходе Центральная Азия может укрепить свои позиции на мировом туристическом рынке, а Казахстан — стать одним из лидеров этого процесса.
«Центральная Азия может стать эталоном по развитию устойчивого туризма, а Казахстан — лидером в этом процессе», — резюмировал генеральный директор STDF Максим Гандрабура.