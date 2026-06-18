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От экологии до инвестиций: итоги саммита CASTAS"26 в Алматы

В Алматы на территории горного курорта Oi-Qaragai состоялся Первый ежегодный саммит по устойчивому туризму в странах Центральной Азии — Central Asian Sustainable Tourism Annual Summit 2026 (CASTAS"26), передает DKnews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Мероприятие собрало около 150 представителей туристической отрасли, государственных органов, бизнеса, международных организаций и экспертного сообщества из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Еще тысячи участников следили за дискуссией через онлайн-трансляцию.

Форум стал одной из крупнейших региональных площадок, посвященных будущему туризма в Центральной Азии.

Туризм становится одним из драйверов экономики региона.

В последние годы страны Центральной Азии демонстрируют устойчивый рост туристической активности.

По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), вклад отрасли в мировую экономику в 2025 году достиг 10 трлн евро, что составляет 10,3% мирового ВВП.

Положительная динамика наблюдается и в Центральной Азии.

По данным организаторов саммита:

в 2025 году страны региона посетили более 238 миллионов иностранных туристов; общий туристический поток с 2023 года увеличился на 37%; посещаемость национального парка «Иле-Алатау» выросла с 300 тысяч человек в 2020 году до 950 тысяч в 2025-м; экономический эффект от посещения парка оценивается в 1,5 млрд тенге.

Рост туризма открывает новые возможности для экономики, однако одновременно требует более ответственного отношения к природным ресурсам и экосистемам.

Главной темой стал устойчивый туризм.

Организаторы форума отмечают, что сегодня перед регионом стоит задача не только увеличивать туристический поток, но и обеспечивать долгосрочное сохранение природного и культурного наследия.

Именно поэтому участники обсуждали:

развитие устойчивых туристических экосистем; сохранение биоразнообразия; управление туристическими потоками; развитие горных туристических кластеров; инвестиции в туристическую инфраструктуру; внедрение международных стандартов устойчивого туризма.

Отдельное внимание было уделено обмену опытом между странами Центральной Азии и поиску единых подходов к развитию отрасли.

Международные эксперты представили глобальный опыт.

В числе ключевых спикеров саммита выступили представители ведущих международных организаций и экспертного сообщества.

Своими взглядами на будущее устойчивого туризма поделились:

бывший генеральный директор Global Environment Facility (GEF) Карлос Мануэль Родригес; генеральный директор Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Рэнди Дюрбанд; представители Kazakh Tourism Development; эксперты инвестиционного сообщества региона.

Рэнди Дюрбанд подчеркнул важность внедрения международных стандартов устойчивого туризма и создания эффективной системы мониторинга туристических объектов.

«Сегодняшний Саммит — свидетельство того, что в развитие устойчивого туризма включается рынок и некоммерческие общественные фонды. Это позитивно, это сработает и даст результаты», — выразил уверенность Рэнди Дюрбанд.

В Казахстане представили программу развития национальных парков.

Генеральный директор Qazaq National Parks Александр Гужавин рассказал о программе «Горизонт-2026−2030», разработанной совместно с Институтом устойчивого Казахстана.

Документ предусматривает:

развитие экологического туризма; контроль туристических потоков; экологическое просвещение; сохранение природных экосистем.

По мнению разработчиков, такой подход позволит одновременно развивать туристическую отрасль и сохранять природное наследие страны.

Эксперты представили прогноз развития туризма в регионе.

Управляющий партнер IGM Advisers Central Asia Татьяна Алексеева представила исследование, посвященное развитию туризма в странах Центральной Азии за последние 30 лет.

В рамках анализа были изучены:

ключевые показатели туристической отрасли; динамика туристических потоков; инвестиционные тренды; перспективы развития устойчивого туризма.

Отчет будет опубликован в открытом доступе и станет базой для дальнейшего мониторинга изменений в отрасли.

Для молодых специалистов запустят грантовую программу.

Одним из практических итогов форума стало объявление о запуске конкурса микрогрантов в сфере устойчивого туризма.

Общий фонд программы составит:

50 тысяч долларов США.

Средства будут направлены на поддержку локальных инициатив и проектов, связанных с развитием туристических территорий Центральной Азии.

Также в рамках саммита подвели итоги конкурса на лучший логотип среди студентов 15 университетов региона.

Победителем стала студентка из Казахстана Нурай Ордабаева.

Осенью пройдет первый туристический инвестиционный форум.

Организаторы также объявили о запуске новой международной площадки — Central Asia Tourism Investment Forum (CATIF"26).

Форум пройдет осенью 2026 года и будет посвящен инвестициям в устойчивый туризм.

Планируется, что он объединит:

инвесторов; девелоперов; представителей туристического бизнеса; государственные институты развития.

Новая площадка должна помочь привлечению инвестиций в перспективные проекты по всему региону.

В чем значение саммита для Центральной Азии.

Сегодня Центральная Азия становится одним из самых быстрорастущих туристических регионов мира. Однако дальнейший рост требует баланса между экономическими интересами и сохранением природных ресурсов.

Саммит CASTAS"26 показал, что страны региона готовы вырабатывать общие подходы к развитию туризма, совместно решать экологические вопросы и привлекать инвестиции в устойчивые проекты. Эксперты считают, что при таком подходе Центральная Азия может укрепить свои позиции на мировом туристическом рынке, а Казахстан — стать одним из лидеров этого процесса.

«Центральная Азия может стать эталоном по развитию устойчивого туризма, а Казахстан — лидером в этом процессе», — резюмировал генеральный директор STDF Максим Гандрабура.

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