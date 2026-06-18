От экологии до инвестиций: итоги саммита CASTAS"26 в Алматы

в 2025 году страны региона посетили более 238 миллионов иностранных туристов; общий туристический поток с 2023 года увеличился на 37%; посещаемость национального парка «Иле-Алатау» выросла с 300 тысяч человек в 2020 году до 950 тысяч в 2025-м; экономический эффект от посещения парка оценивается в 1,5 млрд тенге.