В Приморье выпустили арктический газовоз «Константин Посьет»

Премьер-министр Михаил Мишустин направил поздравительную телеграмму участникам церемонии. Текст опубликован на сайте правительства. В нем подчеркивается, что серийный выпуск таких судов обновляет флот. «Именно высокотехнологичные грузовые танкеры — самые эффективные для работы в суровых условиях Арктики. Повышенная маневренность и высокий ледовый класс дают им возможность самостоятельно, без ледокольной проводки, преодолевать двухметровые льды», — говорится в обращении.