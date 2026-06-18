В Приморье выпустили арктический газовоз «Константин Посьет»

Премьер-министр Михаил Мишустин направил поздравительную телеграмму участникам церемонии. Текст опубликован на сайте правительства. В нем подчеркивается, что серийный выпуск таких судов обновляет флот. «Именно высокотехнологичные грузовые танкеры — самые эффективные для работы в суровых условиях Арктики. Повышенная маневренность и высокий ледовый класс дают им возможность самостоятельно, без ледокольной проводки, преодолевать двухметровые льды», — говорится в обращении.
Новый газовоз относится к классу Arc 7. Головное судно этой серии, «Алексей Косыгин», передали заказчику в конце декабря 2025 года. Оба танкера спроектированы для автономной работы: они способны пробивать лед толщиной более двух метров без помощи ледокола.
Вместимость каждого такого судна превышает 172 тысячи кубометров сжиженного природного газа. На борту установлены три винто-рулевые колонки, произведенные на том же предприятии — заводе «Сапфир», входящем в структуру ССК «Звезда». Габариты танкера впечатляют: длина — 300 метров, ширина — 48,8 метра, а дедвейт достигает 81 тысячи тонн. Мощность силовой установки составляет 60 МВт.