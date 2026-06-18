Идет капремонт дороги Бугульма — Уральск в Татарстане

На объекте закончены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, устройству нижнего слоя из асфальтобетона и верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 17 тыс. кв. метров.
Провели работы по укреплению обочин щебеночно-песчаной смесью. Сейчас идет установка 58 дорожных знаков и 98 сигнальных столбиков, нанесение дорожной разметки.
Региональная автодорога Бугульма — Уральск имеет протяженность 24 километра, выходит на границу с Оренбургской областью и является частью транспортного коридора Ижевск — Бузулук — Казахстан.
Дорожные работы ведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».