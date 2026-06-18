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Идет капремонт дороги Бугульма — Уральск в Татарстане

В Бугульминском районе проводят капремонт автомобильной дороги Бугульма — Уральск на участке км 22,5 — км 24,5 протяженностью свыше двух километров, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Источник: МК.RU Казань

На объекте закончены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, устройству нижнего слоя из асфальтобетона и верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 17 тыс. кв. метров.

Провели работы по укреплению обочин щебеночно-песчаной смесью. Сейчас идет установка 58 дорожных знаков и 98 сигнальных столбиков, нанесение дорожной разметки.

Региональная автодорога Бугульма — Уральск имеет протяженность 24 километра, выходит на границу с Оренбургской областью и является частью транспортного коридора Ижевск — Бузулук — Казахстан.

Дорожные работы ведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».