Земельный участок бывшего «Дальспецстроя» вернули мэрии Хабаровска

Изначально договор аренды на право пользования данным участком администрация Хабаровска заключила с ФГУП «ГВСУ № 6» (бывший «Дальспецстрой»). Компания получила землю на улице Вахова, недалеко от арены «Ерофей», для возведения торгового объекта. Однако стройку так и не завершили, а в 2023 году недвижимость перешла новому владельцу — ООО «Трейдинг» купило данный участок у мэрии без проведения торгов.