Земельный участок бывшего «Дальспецстроя» вернули мэрии Хабаровска

В Хабаровске завершилась апелляционная стадия дела об аннулировании сделки, заключенной между департаментом муниципальной собственности города и ООО «Трейдинг». Коммерческая компания возвела на улице Вахова магазин, площадь которого в 20 раз меньше участка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На протяжении нескольких лет жители домов на улице Вахова видели из окон строительную площадку, посреди которой стояло одинокое здание, а вокруг него — пустырь и парковка для машин.
Изначально договор аренды на право пользования данным участком администрация Хабаровска заключила с ФГУП «ГВСУ № 6» (бывший «Дальспецстрой»). Компания получила землю на улице Вахова, недалеко от арены «Ерофей», для возведения торгового объекта. Однако стройку так и не завершили, а в 2023 году недвижимость перешла новому владельцу — ООО «Трейдинг» купило данный участок у мэрии без проведения торгов.
Новый владелец решил продолжить дело предшественника и разместить на полученной земле магазин, но, как установил суд, в документах обнаружился один нюанс: размер участка превышает площадь объекта капитального строительства, расположенного на нем, в 20 раз.
— Органом местного самоуправления не учтена действительная потребность покупателя в площади земельного участка, которая значительно превышает площадь, необходимую для эксплуатации здания в 100,4 квадратных метра, — сказано в решении Арбитражного суда Хабаровского края.
В ходе судебного процесса выяснилось, что магазина на участке и вовсе нет. Его снесли, а на этом же месте возвели административное здание с офисами и торговыми точками.
— Магазин был возведен на земельном участке формально, без цели его реальной эксплуатации, а для получения земельного участка в собственность без проведения торгов и строительства на нем другого, более дорогостоящего и длительно строящегося объекта без внесения арендных платежей, которые превышают размер земельного налога, — постановил суд.
В итоге сделку признали ничтожной: ООО «Трейдинг» обязали вернуть землю муниципалитету, а департаменту мэрии — компенсировать компании стоимость участка в размере 1,7 миллиона рублей.
Владелец недвижимости пытался оспорить решение суда и подал апелляцию. Однако следующая инстанция удовлетворила лишь одно из требований ООО «Трейдинг». Организации возместили средства, потраченные на экспертизу.
У компании остался единственный шанс, чтобы вновь получить участок в собственность — кассация.