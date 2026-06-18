Власти решили увеличить бюджет Нижнего Новгорода почти на 1,8 млрд рублей

Выделенные средства задействуют для ремонта дворов, расселения горожан и строительства многоквартирного дома на улице 40 лет Победы. Также они пойдут на исполнение концессионных соглашений о строительстве школ — в том числе в ЖК «Новая Кузнечиха», деревне Анкудиновка, посёлке Дубенки, третьем микрорайоне Кстова, селе Большая Ельня, на улицах Космической и Украинской, а также на проспекте Гагарина.