Власти решили увеличить бюджет Нижнего Новгорода почти на 1,8 млрд рублей

На заседании комиссии гордумы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике депутаты одобрили увеличение доходной и расходной частей бюджета на 1 775,3 млн рублей. Об этом в своём MAX‑канале проинформировал председатель гордумы Евгений Чинцов.
Выделенные средства задействуют для ремонта дворов, расселения горожан и строительства многоквартирного дома на улице 40 лет Победы. Также они пойдут на исполнение концессионных соглашений о строительстве школ — в том числе в ЖК «Новая Кузнечиха», деревне Анкудиновка, посёлке Дубенки, третьем микрорайоне Кстова, селе Большая Ельня, на улицах Космической и Украинской, а также на проспекте Гагарина.
С учётом корректировок бюджет Нижнего Новгорода в текущем году составит: доходы — 80 980,6 млн руб., расходы — 84 028,8 млн руб., дефицит — 3 048,2 млн руб.
В рамках заседания озвучили итоги работы АТИ за прошлый год: зафиксировано 28 214 нарушений в сфере благоустройства, устранено — 14 201, по оставшимся фактам подготовлены материалы для возбуждения административных дел. В городскую казну поступило 383,5 млн руб.
Система автоматической фиксации нарушений развивается: восемь комплексов «Дозор М3» за год выявили около 41 тысячи нарушений, что принесло бюджету свыше 103 млн руб. В ходе двухмесячного теста комплекса «Страж» осенью 2025‑го вынесли 84 постановления за перевозку сыпучих грузов без тента — сумма штрафов составила 1,1 млн руб. В текущем году планируется приобрести ещё три таких комплекса.
Запущен сайт АТИ: он позволяет по номеру транспортного средства проверить наличие нарушений, связанных с платными парковками.
Ранее Нижний Новгород не добрал около 500 млн рублей по налогам.