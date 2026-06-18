Еще один арктический танкер-газовоз построен в Приморье

Церемония приемки в эксплуатацию арктического танкера-газовоза «Константин Посьет» проходит на верфи судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне. Участников церемонии поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это второй СПГ-танкер класса Arc 7, построенный в Приморье. Головное судно «Алексей Косыгин» было сдано в эксплуатацию в конце декабря 2025 года, сообщает ИА PrimaMedia.