Еще один арктический танкер-газовоз построен в Приморье

Церемония приемки в эксплуатацию арктического танкера-газовоза «Константин Посьет» проходит на верфи судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне. Участников церемонии поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это второй СПГ-танкер класса Arc 7, построенный в Приморье. Головное судно «Алексей Косыгин» было сдано в эксплуатацию в конце декабря 2025 года, сообщает ИА PrimaMedia.
«Серийное строительство судов нового поколения способствует обновлению флота. Именно высокотехнологичные грузовые танкеры — самые эффективные для работы в суровых условиях Арктики. Повышенная маневренность и высокий ледовый класс дают им возможность самостоятельно, без ледокольной проводки, преодолевать двухметровые льды», — говорится в поздравительной телеграмме главы Кабмина, размещенной на сайте правительства.
Суда нового поколения арктических газовозов могут работать в арктических условиях, самостоятельно преодолевая лед толщиной более двух метров. Каждый газовоз вмещает свыше 172 тыс. кубометров сжиженного природного газа (СПГ). Мощность силовой установки составляет 60 МВт.