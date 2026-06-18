У России появится свой банкомат: еще один шаг к независимости

К концу года «Гознак» планирует завершить работу над отечественным узлом ресайклинга. Этот узел будет отвечать за верификацию подлинности, прием и выдачу денежных знаков. Также планируется представить опытные экземпляры устройства. После этого предстоит этап испытаний и официального одобрения со стороны Центробанка.
Успешное прохождение этих процедур откроет дорогу к созданию первого полностью российского банкомата. Об этом сообщил генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук. Он также упомянул о стабильном спросе на наличные деньги и целесообразности выпуска монет. Кроме того, Трачук подчеркнул необходимость регулирования оборота фальшивых купюр.
На данный момент модуль ресайклинга уже существует в виде опытного образца. До конца текущего года планируется завершить его разработку и техническую составляющую. Аппарат должен пройти проверку и получить сертификат от Банка России для допуска к эксплуатации. После этого банкомат с интегрированным модулем также потребует экспертизы от регулятора перед запуском в работу.
Внедрение отечественного ресайклинг-модуля станет значительным стимулом для производства полностью российских банкоматов. В настоящее время даже отечественные изготовители часто используют зарубежные компоненты. Этот шаг является ключевым для обеспечения технологической независимости страны.
Таким образом, Трачук считает, что уже в следующем году в России появится первый полностью отечественный банкомат. Об этом сообщает «Российская газета».