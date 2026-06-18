У России появится свой банкомат: еще один шаг к независимости

На данный момент модуль ресайклинга уже существует в виде опытного образца. До конца текущего года планируется завершить его разработку и техническую составляющую. Аппарат должен пройти проверку и получить сертификат от Банка России для допуска к эксплуатации. После этого банкомат с интегрированным модулем также потребует экспертизы от регулятора перед запуском в работу.