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Во Владивостоке полицейские изъяли игровой автомат из магазина на Лермонтова

Оборудование уже изъято, сейчас проводится проверка.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители нашли незаконно установленный игровой аппарат в торговой точке на улице Лермонтова. Об игровом автомате полицейские узнали во время мониторинга соцсетей. Оборудование уже изъято, сейчас проводится проверка. Подробнее — в материале «КП — Владивосток».

Сотрудники УМВД осмотрели помещение магазина и подтвердили факт нелегальной установки автомата. По данному факту назначены экспертизы, по итогам которых примут процессуальное решение. В полиции напоминают, что за организацию азартных игр вне специальных игорных зон грозит уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.