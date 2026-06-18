Во Владивостоке полицейские изъяли игровой автомат из магазина на Лермонтова

Сотрудники УМВД осмотрели помещение магазина и подтвердили факт нелегальной установки автомата. По данному факту назначены экспертизы, по итогам которых примут процессуальное решение. В полиции напоминают, что за организацию азартных игр вне специальных игорных зон грозит уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.