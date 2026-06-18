8,6 млрд рублей направят на капремонт жилых домов в Нижегородской области

При этом задолженность собственников перед региональным оператором по взносам на капитальный ремонт остается высокой. По состоянию на 1 июня 2026 года общий долг составляет 3,3 млрд рублей, из которых 95% приходится на физических лиц. С начала 2025 года задолженность граждан выросла на 274 млн рублей. В фонде заявили, что продолжают претензионную и судебную работу по взысканию долгов. За счет этой деятельности на счет регионального оператора с начала года поступил 171 млн рублей.