8,6 млрд рублей направят на капремонт жилых домов в Нижегородской области

8,67 млрд рублей направят на капитальный ремонт жилых домов в Нижегородской области в 2026 году. Об этом рассказал гендиректор фонда капитального ремонта региона Дмитрий Гнатюк на заседании регионального Заксобрания.
Как сообщили в ведомстве, в 2025 году в регионе выполнили 2443 вида работ по капитальному ремонту в 902 многоквартирных домах. Общая стоимость работ составила 6,84 млрд рублей.
Так, в прошлом году были отремонтированы 415 крыш, 143 фасада, 235 инженерных систем, девять подвалов и 68 фундаментов. Кроме того, в 93 жилых домах заменили 242 лифта.
Одним из главных направлений стала реализация программы ускоренной замены лифтового оборудования. К концу прошлого года в регионе заменили 2242 лифта, что позволило фактически завершить программу, рассчитанную на обновление подъемников с истекшим сроком службы. В 2025 году также дополнительно заключили контракт на замену еще 130 лифтов стоимостью 593 млн рублей.
В 2026 году объемы работ планируется увеличить. В программу включены 2639 видов работ в 1140 многоквартирных домах общей стоимостью 8,67 млрд рублей. В частности, предусмотрен ремонт 332 крыш, 201 фасада, 56 фундаментов, 45 подвальных помещений и 201 инженерной системы, а также замена 21 лифта в 17 домах.
«На сегодняшний день уже законтрактовано 96% от запланированного объема строительно-монтажных работ на сумму почти 7 млрд рублей. Оставшиеся контракты планируется заключить до конца месяца», — подчеркнул Гнатюк.
При этом задолженность собственников перед региональным оператором по взносам на капитальный ремонт остается высокой. По состоянию на 1 июня 2026 года общий долг составляет 3,3 млрд рублей, из которых 95% приходится на физических лиц. С начала 2025 года задолженность граждан выросла на 274 млн рублей. В фонде заявили, что продолжают претензионную и судебную работу по взысканию долгов. За счет этой деятельности на счет регионального оператора с начала года поступил 171 млн рублей.
Гнатюк также добавил, что сейчас дефицита подрядчик по капремонту в регионе нет. Также наблюдается снижение случаев просрочки контрактных обязательств подрядными организациями.
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