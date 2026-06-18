Генетика урожая: без отечественных семян нет аграрного суверенитета

Соглашение о строительстве крупного семеноводческого комплекса стоимостью более миллиарда рублей, подписанное Ульяновской областью на ПМЭФ, внесло определенный оптимизм в аграрное сообщество Приволжья. Инвестор АО «Щелково Агрохим» планирует создать в Тереньгульском районе производство на площади более 27 тысяч га, обеспечив региону 35 новых рабочих мест. Отечественное семеноводство развивается. Наряду с местными экспертами ситуацию в отрасли комментируют ученые Финансового университета при Правительстве РФ.
Поволжье традиционно обеспечивает весомую долю российского продовольственного каравая. Но вопрос «чем сеять?» остается актуальным: фермеры сталкиваются с жестким ограничением импорта, а Минсельхоз РФ требует форсировать показатели Доктрины продовольственной безопасности. Для конкретных сельхозпроизводителей это нередко оборачивается расходами, больно бьющими по рентабельности.
Пересборка на ходу.
Долгие годы российский АПК развивался по импортоориентированной модели, закупая селекционный материал за рубежом. Теперь систему приходится пересобирать на ходу.
«Переход от точечных закупок зарубежных гибридов к созданию собственных семенных мощностей — классический пример форсированной структурной перестройки реального сектора, — комментирует ситуацию профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев. — Локализация производства семенного фонда снижает чувствительность внутреннего рынка к внешним шокам. Однако завод не должен стать просто цехом по доработке и фасовке, необходима глубокая интеграция с фундаментальной академической наукой».
Заместитель председателя Совета молодых ученых Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов добавляет, что этот миллиардный проект станет важным шагом для модернизации агрокомплекса. Он позволит сдерживать рост цен на внутреннем рынке за счет более низкой стоимости отечественных семян по сравнению с импортными аналогами.
Конкуренция или партнерство?
Аграрная наука в Ульяновской области представлена, в частности, НИИСХ — филиалом СамНЦ РАН. Что предстоит локальным ученым и федеральному гиганту: конкуренция или партнерство?
«Работы в округе хватит на всех, — рассуждает директор института Александр Тойгильдин. — Крупные заводы заточены под промышленный вал: они берут готовый материал, калибруют его и формируют коммерческие партии. Задача нашего института — первичное семеноводство. Это почти лабораторный процесс: мы берем буквально один колос и годами терпеливо выводим из него новое».
И все же в сегменте товарных семян интересы федерального игрока и местных оригинаторов неизбежно пересекутся. Определенная конкуренция предвидится. Для рядового фермера это благо: она заставит подтягивать качество. Но для местных селекционеров это серьезный вызов: выдерживать ценовое давление крупного соседа будет не так просто.
Географическое неравенство.
Регионы ПФО движутся к технологическому суверенитету разными темпами, и каждый своим путем. Самарская область сделала ставку на открытые испытания агрополигона «Приволжье». В Татарстане развивают лаборатории микроклонального размножения семенного картофеля. Саратовские семеноводы масштабируют родительские линии подсолнечника и кукурузы. Ульяновская область на этом фоне выглядит крепким середняком с сильной базой по зерновым, лидируя в ПФО с показателем общей обеспеченности отечественными семенами около 75 процентов.
В северных регионах округа, таких как Кировская область или Пермский край, коммерческое семеноводство исторически развивалось сложнее из-за короткого лета. Но ситуация меняется: в Пермском крае на базе ПФИЦ УрО РАН уже заработал профильный селекционно-семеноводческий центр.
Генетика урожая.
Главным вызовом остается климат. По словам Исмаила Исмаилова, из-за экстремальной засухи обеспеченность местными семенами в Оренбургской области драматически упала за год с 39 до 15 процентов. Это подчеркивает острую необходимость ускоренной селекции сортов, адаптированных к погодным стрессам.
Цена суверенитета.
На бумаге статистика радует глаз: по зерновым культурам (пшеница, рожь, ячмень) российская селекция исторически держит суверенитет на уровне 80 — 90 процентов. Проблемы начинаются в сегменте технических культур.
Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Безсмертная напоминает, что к началу 2020-х годов импортозависимость здесь была критической: в 2019 году доля отечественной сахарной свеклы составляла всего 0,6 процента, а картофеля — 9,7 процента. Благодаря федеральным программам к 2025 — 2026 годам ситуация изменилась: доля отечественного рапса в РФ выросла до 67,8 процента, подсолнечника — до 58,8 процента (а в регионах-лидерах ПФО превысила 60 — 70 процентов), сахарной свеклы — до 24,2 процента.
На земле экономика выглядит иначе. «Мы уже как несколько сезонов вынужденно отказались от импорта, — сообщает руководитель сельхозпредприятия “Биоком” Ульяновской области Валерий Шилов. — Урожайность на отечественных семенах просела, хотя и держится на приемлемом уровне. А вот ценник на материал за три года взлетел на 50 — 70 процентов». Исмаил Исмаилов подтверждает: стоимость российских семян выросла из-за ажиотажного спроса и ограниченной конкуренции.
Тем не менее Екатерина Безсмертная отмечает экономические плюсы: для посевной отечественные семена сахарной свеклы оказались в два раза дешевле зарубежных аналогов, а ряд гибридов показал существенное превышение урожайности над иностранными эквивалентами. Худшие показатели пока остаются у овощных культур и картофеля (доля отечественных сортов всего 5 — 10 процентов), которые к тому же не пользуются спросом со стороны ритейла.
Гайки закручены.
Принятый N 454-ФЗ «О семеноводстве» и обязательная регистрация в системе ФГИС «Семеноводство» лишили аграриев возможности теневого маневра. Без документов, подтверждающих сортовую родословную, урожай невозможно продать легально. Правительство планомерно закручивает гайки: введена система квотирования импорта из недружественных стран, и квота снизилась до 15 тысяч тонн.
С 1 января начал действовать запрет на субсидирование импортных семян (за исключением картофеля и овощей).
Взамен государство предлагает мощные стимулы. Инвесторам селекционных центров компенсируют от 20 до 50 процентов затрат по линии капвложений, а при покупке семян в рамках ФНТП аграрии могут возместить до 70 процентов расходов. По данным Екатерины Безсмертной, в ряде субъектов общая ставка регионального субсидирования может доходить до 90 процентов стоимости.
Ульяновский проект в Тереньгульском районе уже получил статус особо значимого и максимальный пакет льгот. Отрасль форсированно строит новый рынок, но впереди у бизнеса, науки и государства долгая притирка к новой реальности.
ЦИФРА.
70 процентов расходов могут возместить аграрии из бюджета при покупке семян в рамках ФНТП.