Генетика урожая: без отечественных семян нет аграрного суверенитета

Тем не менее Екатерина Безсмертная отмечает экономические плюсы: для посевной отечественные семена сахарной свеклы оказались в два раза дешевле зарубежных аналогов, а ряд гибридов показал существенное превышение урожайности над иностранными эквивалентами. Худшие показатели пока остаются у овощных культур и картофеля (доля отечественных сортов всего 5 — 10 процентов), которые к тому же не пользуются спросом со стороны ритейла.