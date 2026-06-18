VI Форум «Сильные идеи для нового времени» состоится 10−11 августа в Нижнем Новгороде

VI форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет 10−11 августа в Нижнем Новгороде. Подготовка к мероприятию выходит на финишную прямую: организаторы продлили прием заявок на крауд-платформе идея.росконгресс.рф до 25 июня в связи с высоким интересом участников и большим количеством поступающих инициатив.
«Форум “Сильные идеи для нового времени” традиционно вызывает высокий интерес со стороны граждан, экспертного сообщества, представителей бизнеса и органов власти. В этом году на крауд-платформу идея.росконгресс.рф уже подано более 40 тысяч заявок от жителей всех 89 регионов России, каждая из которых требует внимательного рассмотрения и экспертной оценки. Продление приема идей позволит привлечь дополнительные проекты из регионов и предоставить возможность участия еще большего числа авторов в деловой программе Форума, который пройдет 10−11 августа в Нижнем Новгороде», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Форума Антон Кобяков.
Авторы предлагают решения по шести направлениям: социальная сфера, предпринимательство, технологии, подготовка кадров, экология и климат, а также развитие Нижегородской области. Сообщество форума уже объединило более 637 тыс. человек.
Наибольшее число инициатив поступило в Национальной социальной инициативе — 18,3 тыс. предложений. Еще 6,5 тыс. идей участники посвятили развитию предпринимательства, 4,7 тыс. — вопросам экологии и климата, 4,6 тыс. — технологиям, 4,4 тыс. — подготовке кадров.
Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизаторами — ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области.
VI Форум «Сильные идеи для нового времени» уже открыл прием заявок на участие. Присоединиться к участию в сообществе Форума могут организации, объединения и индивидуальные участники, которые хотят внести свой вклад в будущее России, получить поддержку экспертов и обменяться опытом с единомышленниками.
За все годы работы на форум через крауд-платформу идея.росконгресс.рф поступило более 160 тысяч идей.
Каждый год авторы тысячи лучших инициатив получают от организаторов форума, региональных властей и партнеров всестороннюю поддержку и практические решения по дальнейшему развитию. Финалисты прошлых лет имели возможность представить свои проекты Президенту Российской Федерации на площадке мероприятия.
В экспертной оценке проектов уже участвуют более 3 тыс. специалистов. Экспертиза завершится 15 июля. Цель форума — выбрать и реализовать сильные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей. Интерес к форуму растет с каждым годом. Если в 2020 году участники подали 14,7 тысячи идей, то в 2025 году — уже более 35 тыс. Сейчас этот рекорд побит. За это время поддержку через сервисы АСИ, партнеров форума и региональные механизмы получили тысячи проектов и инициатив.