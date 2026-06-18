VI Форум «Сильные идеи для нового времени» состоится 10−11 августа в Нижнем Новгороде

В экспертной оценке проектов уже участвуют более 3 тыс. специалистов. Экспертиза завершится 15 июля. Цель форума — выбрать и реализовать сильные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей. Интерес к форуму растет с каждым годом. Если в 2020 году участники подали 14,7 тысячи идей, то в 2025 году — уже более 35 тыс. Сейчас этот рекорд побит. За это время поддержку через сервисы АСИ, партнеров форума и региональные механизмы получили тысячи проектов и инициатив.