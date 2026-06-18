МКАД перекрыли из-за атаки дронов на НПЗ в Капотне

«Маршруты автобусов временно изменены в районе Капотня: 436 идут по МКАД с разворотом на Волгоградском проспекте, с694 идут по МКАД с разворотом на 15 километре МКАД, без заезда на улицу Верхние Поля; с744 идут по МКАД с разворотом на улице Марьинский Парк; 739к идут по МКАД с разворотом на Новоегорьевском шоссе; 739 В разворачиваются на улице Энергетиков», — указали в дептрансе.