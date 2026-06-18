В Екатеринбурге с начала года число самозанятых выросло на 10 тысяч

В Екатеринбурге с начала 2026 года число самозанятых увеличилось на 10 тысяч. Это следует из данных Минэкономики Свердловской области. По их даны, в Екатеринбурге зарегистрировано 217 318 налогоплательщиков на профессиональный доход, а в начале 2026 года их число составляло 206 993.