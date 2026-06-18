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В Екатеринбурге с начала года число самозанятых выросло на 10 тысяч

В Екатеринбурге стало больше самозанятых.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге с начала 2026 года число самозанятых увеличилось на 10 тысяч. Это следует из данных Минэкономики Свердловской области. По их даны, в Екатеринбурге зарегистрировано 217 318 налогоплательщиков на профессиональный доход, а в начале 2026 года их число составляло 206 993.

— Причина востребованности этой формы налогообложения — простота, удобство и низкий процент. Самозанятые уплачивают всего 4% от выручки при работе с гражданами и 6%, если сотрудничают с организациями или индивидуальными предпринимателями, — сообщили в администрации Екатеринбурга.

Зачастую профессиональный налог выбирают те, кто занимается оказанием косметических услуг на дому, перевозкой пассажиров и грузов, продажей собственной продукцией, фото и видео съемкой или ремонтом.

Такой налог можно платить, пока доход в течение года не превысит 2,4 миллиона рублей.