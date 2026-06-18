Атмахов поддержал идею компенсации нижегородцам расходов на ремонт дорог

ЛДПР выдвинула инициативу о компенсации жителям Нижегородской области расходов на самостоятельный ремонт дорог. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
По данным мониторинга, который провело региональное отделение партии, ситуация с дорожной инфраструктурой в области остаётся напряжённой. Общая протяжённость дорожной сети региона — 13 тысяч километров, при этом нормативное состояние сохраняется лишь чуть более чем на 30% участков.
В 2026 году на ремонт 125 участков (600 километров) планируют потратить 21 млрд рублей — этого явно недостаточно для решения системной проблемы.
Партия предлагает легализовать и финансово поддержать инициативу граждан по восстановлению дорожного покрытия: ввести механизм возмещения затрат и снять административную ответственность за подобные работы. Сейчас закон расценивает самостоятельный ремонт дорог неравнодушными жителями как «повреждение дорожного полотна».
Координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Атмахов подчёркивает, что люди и без того нередко берут восстановление дорог на себя, но не получают за это никакой компенсации. В качестве примера он приводит ситуацию в посёлке Неклюдово: жители улицы Везломской на протяжении 15 лет регулярно латают дорогу, однако каждую весну повреждения возвращаются — и весь труд идёт насмарку.
Другой случай произошел на Бору: местным жителям предложили собрать 20% от стоимости ремонта дороги; часть средств они нашли, но бюджета по‑прежнему не хватает.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уверен: тех, кто стремится улучшить пространство вокруг себя, нужно поддерживать, а не наказывать. По мнению Владислава Атмахова, реализация инициативы мотивирует людей заботиться о городской и дворовой среде, поможет снизить аварийность на дорогах и избавит граждан от необходимости вступать в длительные судебные тяжбы.