Атмахов поддержал идею компенсации нижегородцам расходов на ремонт дорог

Координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Атмахов подчёркивает, что люди и без того нередко берут восстановление дорог на себя, но не получают за это никакой компенсации. В качестве примера он приводит ситуацию в посёлке Неклюдово: жители улицы Везломской на протяжении 15 лет регулярно латают дорогу, однако каждую весну повреждения возвращаются — и весь труд идёт насмарку.