Новая дорога сократила путь к СНТ в Нижнем Новгороде на 15 км

В Канавинском районе Нижнего Новгорода открыли новую дорогу, которая сократила путь к садовым товариществам сразу на 15 километров. Трасса связала СНТ «Ясная поляна», «Вагонник» и «Железнодорожник», а также стала логическим продолжением дороги к товариществу «50 лет Октября». Об этом рассказали в пресс‑службе городской администрации.