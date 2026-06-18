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Новая дорога сократила путь к СНТ в Нижнем Новгороде на 15 км

На наиболее сложном отрезке уложили асфальтобетонное покрытие — его площадь составила 450 квадратных метров.

В Канавинском районе Нижнего Новгорода открыли новую дорогу, которая сократила путь к садовым товариществам сразу на 15 километров. Трасса связала СНТ «Ясная поляна», «Вагонник» и «Железнодорожник», а также стала логическим продолжением дороги к товариществу «50 лет Октября». Об этом рассказали в пресс‑службе городской администрации.

Раньше между товариществами пролегала грунтовая дорога: в дождливую погоду проехать по ней было крайне затруднительно, поэтому дачникам приходилось выбирать объездные маршруты — из‑за этого время в пути возрастало в 2−3 раза.

Работы провели в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». На наиболее сложном отрезке уложили асфальтобетонное покрытие — его площадь составила 450 квадратных метров. На остальных участках обустроили покрытие из чёрного щебня: его протяжённость превысила 1,5 километра.

Ранее «вафельную» разметку нанесли на перекрестке в центре Нижнего Новгорода.