Губернатор велел найти управляйки для всех домов в Челябинской области

— В подавляющем большинстве речь идет о старом жилищном фонде, где иногда годами не могут выбрать способ управления, — пояснил Алексей Текслер во время обращения к депутатам Заксобрания 18 июня. —Трудности, которые ложатся на муниципалитеты в этой связи, понятны. Но мы не можем подвергать жителей риску.