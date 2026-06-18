В Крыму ввели в эксплуатацию 463 тысячи квадратных метров жилья

В Крыму ввели в эксплуатацию в общей сложности 463 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 36% от плана. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
«В жилищном строительстве объем ввода жилья составил 463 тысячи квадратных метров», — рассказал руководитель крымского правительства.
Глава Совмина уточнил, что это 36% от плана. Кроме того, в Крыму продолжается расселение аварийного фонда. Гоцанюк рассказал, что жильем обеспечили 32 человека.
Председатель Совмина добавил, что развивается и дорожная сеть. В 2026 году планируют ввести в эксплуатацию 59 объектов протяженностью 277 километров и 13 мостов.
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