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В Крыму ввели в эксплуатацию 463 тысячи квадратных метров жилья

План выполнили на 36%

Источник: Комсомольская правда

В Крыму ввели в эксплуатацию в общей сложности 463 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 36% от плана. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

«В жилищном строительстве объем ввода жилья составил 463 тысячи квадратных метров», — рассказал руководитель крымского правительства.

Глава Совмина уточнил, что это 36% от плана. Кроме того, в Крыму продолжается расселение аварийного фонда. Гоцанюк рассказал, что жильем обеспечили 32 человека.

Председатель Совмина добавил, что развивается и дорожная сеть. В 2026 году планируют ввести в эксплуатацию 59 объектов протяженностью 277 километров и 13 мостов.

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