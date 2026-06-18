На 13,7% за год подорожал бензин в Красноярске

В Красноярском крае автомобильное топливо продолжает дорожать опережающими темпами. За последние 12 месяцев цены на бензин выросли на 13,69%, тогда как общая годовая инфляция в регионе в мае составила 5,9%. Об этом сообщает «Город Прима».
По данным Красноярскстата, самый доступный и популярный бензин АИ-92 подорожал на 14,3%. АИ-95 прибавил 13,41%. Премиальный сегмент (АИ-98 и выше) показал наименьший рост — всего 6,94%.
В мае 2026 года красноярцы платили за литр АИ-98 в среднем 91,37 рубля, АИ-95 — 68,44 рубля, АИ-92 — 64,20 рубля. Литр дизельного топлива стоил около 82,76 рубля.