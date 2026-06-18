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На саммите Россия — АСЕАН приняли Казанскую декларацию

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и главы иностранных делегаций приняли Казанскую декларацию саммита Россия — АСЕАН, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

В ней закреплены совпадающие подходы России и АСЕАН по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, «особо подчеркнута приверженность формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и Устава ООН».

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) создана в 1967 году. В нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Нынешний саммит — юбилейный, он посвящен 35-летию отношений России и АСЕАН.

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