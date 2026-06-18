На саммите Россия — АСЕАН приняли Казанскую декларацию

В ней закреплены совпадающие подходы России и АСЕАН по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, «особо подчеркнута приверженность формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и Устава ООН».