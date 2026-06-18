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Defense News: в Европе представили аналог американской Tomahawk

Европейская оборонная компания MBDA на выставке Eurosatory, которая проходит в Париже с 15 по 19 июня, представила модификацию морской крылатой ракеты (NCM) и переносную пусковую установку, сообщает портал Defense News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Rudy Ruitenberg/STAFF
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что модифицированная ракета наземного базирования (LCM) будет доступна в 2030 году. У нее будут улучшенные дальность полета и помехоустойчивость, увеличенная полезная нагрузка и повышенная скрытность.

Дальность полета новой версии NCM будет «значительно превышать» 1000 километров, что ставит ее в один ряд с американскими дальнобойными ракетами Tomahawk. Она будет использоваться как для запуска с моря, так и с суши.

Defense News напоминает, что США в мае отсрочили размещение в Германии пусковых установок Typhon, способных запускать Tomahawk. И Европе не хватает вариантов нанесения дальнобойных ударов для обеспечения сдерживания «путем создания угрозы российским активам». Поэтому европейские страны спешат восполнить этот пробел за счет новых программ, например European Long-Range Strike Approach (ELSA), в рамках которой MBDA и представила модификацию NCM.

По словам Софи Бурдэ, коммерческого директора MBDA по ударным возможностям, интерес к европейскому аналогу Tomahawk проявили несколько стран.

Компания уже ведет переговоры с Генеральной дирекцией по вооружению Франции и надеется в этом году подписать контракт на разработку и производство первой партии модернизированных ракет.

На выставке MBDA также представила четырехконтейнерную пусковую установку для наземных крылатых ракет, которая была разработана собственными силами и может быть установлена в кузове грузовика.

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