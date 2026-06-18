Defense News: в Европе представили аналог американской Tomahawk

В статье говорится, что модифицированная ракета наземного базирования (LCM) будет доступна в 2030 году. У нее будут улучшенные дальность полета и помехоустойчивость, увеличенная полезная нагрузка и повышенная скрытность.
Defense News напоминает, что США в мае отсрочили размещение в Германии пусковых установок Typhon, способных запускать Tomahawk. И Европе не хватает вариантов нанесения дальнобойных ударов для обеспечения сдерживания «путем создания угрозы российским активам». Поэтому европейские страны спешат восполнить этот пробел за счет новых программ, например European Long-Range Strike Approach (ELSA), в рамках которой MBDA и представила модификацию NCM.
Компания уже ведет переговоры с Генеральной дирекцией по вооружению Франции и надеется в этом году подписать контракт на разработку и производство первой партии модернизированных ракет.
На выставке MBDA также представила четырехконтейнерную пусковую установку для наземных крылатых ракет, которая была разработана собственными силами и может быть установлена в кузове грузовика.