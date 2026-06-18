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В Петербурге на улицы вышли первые электромусоровозы

На улицы центральных районов Санкт-Петербурга выехали первые электрические мусоровозы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Источник: Пресс-служба Смольного

Каждая машина оснащена аккумулятором с запасом хода до 260 км. Зарядная станция установлена на комплексе «Волхонка». Как сообщили в городской пресс-службе, экономия на энергоносителях достигает 57% на кубометр отходов, а выбросы CO сокращаются на 53 тонны в год на одну машину. Техника компактная и малошумная.

Производство — результат кооперации калининградского «Автотора» (шасси) и петербургских заводов «Альфанорд» и «В-ТРЕЙЛЕР» (надстройки и сборка). Ранее на экотопливо перевели половину городских автобусов, свыше 70% общественного транспорта работает на экологичных видах топлива.