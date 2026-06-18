В Петербурге на улицы вышли первые электромусоровозы

Каждая машина оснащена аккумулятором с запасом хода до 260 км. Зарядная станция установлена на комплексе «Волхонка». Как сообщили в городской пресс-службе, экономия на энергоносителях достигает 57% на кубометр отходов, а выбросы CO сокращаются на 53 тонны в год на одну машину. Техника компактная и малошумная.