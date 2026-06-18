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Отдых на Черном море для свердловчан подорожал почти в полтора раза

Цены на поездки выросли на 44%

Источник: Комсомольская правда

Поездки на Черноморское побережье России для свердловчан подорожали почти в полтора раза. Об этом сообщает Свердловскстат. В мае 2026 года по сравнению с апрелем 2026 года цены выросли на 44%. Из категории услуг также сильно подорожали речные круизы по территории страны — на 15, 9%. Музеи и выставки подорожали на 8,8% за месяц.

Подорожал и проезд в плацкартных вагонах скорого фирменного и нефирменного поезда дальнего следования — 8,1% и 7,6% соответственно. Кроме того стали дороже поездки в Беларусь — на 4,2%. Поездки в страны Закавказья подорожали на 3,5% за месяц.

Но не все услуги подорожали. В период с апреля по май на 7,4% стали дешевле поездки в Египет, а путешествие в Китай стало дешевле на 6,8%. Проживание в студенческих общежитиях тоже подешевело — на 7,1%. Теары стали дешевле на 5,9%, а проживание в 4-х и 5-ти звездочных гостиницах — на 3,5%. Услуги по аренде автомобилей стали дешевле на 2%, а плата за за пользование потребительским кредитом — на 1,1%.

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