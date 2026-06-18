Отдых на Черном море для свердловчан подорожал почти в полтора раза

Но не все услуги подорожали. В период с апреля по май на 7,4% стали дешевле поездки в Египет, а путешествие в Китай стало дешевле на 6,8%. Проживание в студенческих общежитиях тоже подешевело — на 7,1%. Теары стали дешевле на 5,9%, а проживание в 4-х и 5-ти звездочных гостиницах — на 3,5%. Услуги по аренде автомобилей стали дешевле на 2%, а плата за за пользование потребительским кредитом — на 1,1%.