Им сверху видно все: в СЗФО создают кластер беспилотных летательных аппаратов

На Петербургском международном экономическом форуме заявили о создании промышленного кластера беспилотных систем: декларацию о сотрудничестве и взаимодействии с Федеральным центром беспилотных авиационных систем подписали представители власти Архангельской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областей, Санкт-Петербурга и Республики Карелии. Документ запускает процесс совместной разработки, производства, испытания и внедрения БАС, а также средств противодействия им.
Кластер планируется создать до 1 марта будущего года. Промышленные и научные организации регионов объединились в него по принципу территориальной близости и функциональной зависимости, обмена ресурсами, технологиями и компетенциями.
Ключевой акцент — на применении новейших технологий. Использовать их предполагается в первую очередь в гражданских целях: для мониторинга лесов, трубопроводов, линий электропередач и дорожного хозяйства. Особенно востребованы БПЛА в регионах Арктики — Архангельской, Мурманской областях и Карелии, где много отдаленных территорий и мало дорог. Тем временем в Ленинградской и Калининградской областях беспилотники будут мониторить обширные агроугодья. Отдельная тема — применение БПЛА для безопасности судов на Северном морском пути, для крупных инфраструктурных проектов Арктики.
По единодушному мнению всех участников соглашения, для СЗФО это стратегический шаг, итогом которого станут формирование новой отрасли БАС и развитие кооперации, привлечение инвестиций, внедрение беспилотных технологий в государственное управление и реальный сектор экономики.
Министр экономического развития и промышленности Архангельской области Евгения Шелюк назвала создание промышленного кластера объединением потенциала, опыта и возможностей науки и бизнеса СЗФО.
— Межрегиональный кластерный подход позволит организовать расширенное взаимодействие в части выстраивания новых кооперационных производственных цепочек, в том числе в целях повышения локализации производства, создания испытательных полигонов и реализации совместных проектов, — отметила министр.
В Архангельской области сделали ставку на кадры: регион закупил квадрокоптеры и специализированное оборудование для школ, колледжей и вузов Поморья. Сегодня уже более 600 детей и подростков, а также 120 студентов получили новые знания, навыки и компетенции. А в прошлом году БАС пришли на службу лесным пожарным: 45 машин приобретены для поиска очагов возгораний в тайге, а также незаконной рубки леса.
Особенно востребованы БПЛА в регионах Арктики — Архангельской, Мурманской областях и Карелии, где много отдаленных территорий и мало дорог.
Беспилотники служат и Архангельскому объединенному авиаотряду, пилоты которого летают в самые труднодоступные точки региона. На предприятии в 2025 году создали подразделение по проектированию, разработке и эксплуатации БАС: с помощью непилотируемых аппаратов впервые в России был выполнен облет светосигнальной системы аэродрома Васьково. Такой мониторинг помогает более эффективному техническому обслуживанию аэропорта и внутрирегиональных линий.
В правительстве Архангельской области отметили также, что частью экономики Поморья уже становится морская беспилотная техника.
— В рамках создания промышленного кластера наш регион может стать центральным звеном развития морских беспилотных систем Северо-Запада России. Год назад успешно прошел испытания безэкипажный катер «Бриз» на маршруте Архангельск — Соловки, и теперь запуск автономного судоходства в период летней навигации планируется проводить на регулярной основе. Добавлю, в этом году Северному Арктическому федеральному университету передан катер «Оркан» для образовательных и научных целей, ожидаем запуск курсов автономного судовождения и открытия кафедры морской робототехники, — подчеркнула Евгения Шелюк.
В Калининградской области в 2026-м открылась киберспортивная арена ДОСААФ: вторая в России, где можно научиться управлять и ремонтировать беспилотники. Более того, оборудование для моделирования и пилотирования БПЛА есть теперь в Центре молодежного инновационного творчества. А в бизнес-инкубаторе региона создаются новые разработки в «беспилотной» сфере.
— Техника, приобретенная по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы», задействована в противопожарном мониторинге калининградских лесов, — сообщила министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова.
БПЛА уже вылетели и на калининградские поля: до октября они обработают тысячи гектаров земли на территориях, где сложный рельеф затрудняет применение сельхозтехники. Это относится к Гусевскому, Нестеровскому, Черняховскому, Краснознаменскому, Озерскому и Гвардейскому округам. Власти региона отметили, что на высоте до пяти метров агродроны могут обрабатывать почву, не повреждая посевы. При этом точность внесения средств защиты растений благодаря авиапомощникам максимальная. Другие плюсы — отказ от тяжелой техники, которая губит верхний почвенный слой, а также возможность работать круглосуточно (даже в дождь).
А в Мурманской области тем временем открыли более 20 центров обучения операторов БАС. В строительном колледже готовят специалистов по эксплуатации беспилотников, планируется также создание профильных лабораторий на базе одного из вузов региона.
— Наша цель — сформировать в Мурманской области полноценный научно-производственный центр, который обеспечит регион штатом профессиональных пилотов и техников и создаст новые рабочие места. Для нас это вопрос не только технологического суверенитета, но и конкурентоспособности региона, — отметила на ПМЭФ министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.
По словам директора Федерального центра беспилотных авиационных систем Максима Авдеева, по всей России сегодня работают талантливые команды — разработчики, производители и эксплуатанты БАС показывают впечатляющие результаты и на практике подтверждают высокий профессионализм: «Наша цель — создать единую сеть сотрудничества. Мы нацелены на активный обмен технологиями и успешными решениями, на запуск совместных инициатив. Важно также повысить уровень локализации производства».
Кстати.
В рамках новой декларации регионы создается постоянно действующий Межрегиональный совет по работе промышленного кластера беспилотных систем. В нем — три рабочие группы по направлениям «разработка», «производство» и «внедрение». План мероприятий (дорожную карту) по созданию и развитию промышленного кластера на территории субъектов планируется утвердить до 18 сентября этого года.