Им сверху видно все: в СЗФО создают кластер беспилотных летательных аппаратов

БПЛА уже вылетели и на калининградские поля: до октября они обработают тысячи гектаров земли на территориях, где сложный рельеф затрудняет применение сельхозтехники. Это относится к Гусевскому, Нестеровскому, Черняховскому, Краснознаменскому, Озерскому и Гвардейскому округам. Власти региона отметили, что на высоте до пяти метров агродроны могут обрабатывать почву, не повреждая посевы. При этом точность внесения средств защиты растений благодаря авиапомощникам максимальная. Другие плюсы — отказ от тяжелой техники, которая губит верхний почвенный слой, а также возможность работать круглосуточно (даже в дождь).