Губернатор назвал производителей Ростовской области эталоном высокого качества

— Несмотря на санкции, логистические трудности, в закупочной сессии участвует более 35 покупателей из 17 стран. Ростовская область — один из ведущих экспортеров России. По итогам прошлого года регион занимает второе место в ЮФО по объемам внешней торговли и экспорта, — сказал Юрий Слюсарь.