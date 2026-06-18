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Губернатор назвал производителей Ростовской области эталоном высокого качества

Юрий Слюсарь дал старт международной закупочной сессии пищевой продукции Made in Russia.

Источник: Комсомольская правда

17 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в международной закупочной сессии пищевой продукции Made in Russia. Мероприятие также посетили представители отраслевых союзов и ассоциаций, производители и зарубежные покупатели, сообщает пресс-служба главы региона.

Донской глава открыл форум «Инновации в пищевой промышленности — повышение эффективности производства и экспортного потенциала отрасли», а также осмотрел экспозиции с продовольственными и технологическими товарами.

— Несмотря на санкции, логистические трудности, в закупочной сессии участвует более 35 покупателей из 17 стран. Ростовская область — один из ведущих экспортеров России. По итогам прошлого года регион занимает второе место в ЮФО по объемам внешней торговли и экспорта, — сказал Юрий Слюсарь.

На выставке представили продукцию из 15 регионов России.

— «Сделано на Дону» — это часть проекта «Сделано в России». Нам важно продемонстрировать уникальность, качество того, что мы производим. Многие производители продолжают изготавливать по старым добрым советским ГОСТам, которые сейчас являются эталоном качества, — отметил губернатор.

По информации донских властей, донской АПК поставляет товары в 100 стран, доля региона в общероссийском экспорте АПК составляет около 12%. По итогам 2025 года в другие страны отправили около 17 млн тонн продукции на 5,2 млрд долларов.

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