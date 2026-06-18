В Чусовом и Губахе построят две жилых новостройки и благоустроят территории

В Чусовом построят пятиэтажный дом. Его возведут на улице Космонавтов. Для этого зарезервирован земельный участок в 4,9 тысяч кв. м. В новостройке будут подготовлены квартиры разного спектра — одно-, двух- и трёхкомнатные. Кроме того, на этой территории благоустроят двор и обустроят собственную парковку. 82 квартиры в этом доме передадут муниципалитету, чтобы решить задачу переселения жителей из аварийных домов.