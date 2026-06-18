В Чусовом и Губахе построят две жилых новостройки и благоустроят территории

В Чусовом и Губахе построят два новых современных многоквартирных дома, часть квартир в которых будет отдана сиротам и переселенцам из аварийного жилья.
Дома «привяжут» к улично-дорожной сети, строительство будет вестись в формате комплексной застройки территорий. Планируется, что дома будут сданы в эксплуатацию в 2028 году.
Решение о комплексном развитии территорий приняло правительство Прикамья. В министерстве строительства Пермского края рассказали, что строительство будет вести «Региональный оператор жилищного строительства Пермского края».
В Чусовом построят пятиэтажный дом. Его возведут на улице Космонавтов. Для этого зарезервирован земельный участок в 4,9 тысяч кв. м. В новостройке будут подготовлены квартиры разного спектра — одно-, двух- и трёхкомнатные. Кроме того, на этой территории благоустроят двор и обустроят собственную парковку. 82 квартиры в этом доме передадут муниципалитету, чтобы решить задачу переселения жителей из аварийных домов.
В Губахе новый дом «вырастет» на проспекте Ленина. Здесь определили участок для строительства в 1,92 га. В этой новостройке подготовят 146 квартир для переселенцев из аварийного жилья, а часть квартир передадут детем-сиротам.
В краевой администрации рассказали, что на сегодняшний день региональный оператор начал отбирать подрядчиков для проектных и строительных работ.
Решение вопроса ликвидации аварийного жилья — среди приоритетных задач администрации Пермского края. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Чтобы развивать жилищное строительство в городах края, создали ООО «Региональный оператор жилищного строительства».
Эта организация будет также заниматься реализацией программы переселения из аварийного жилья, на ней же — функции застройщика и технического заказчика по строительство многоквартирных домов, и она будет выступать оператором для реализации проектов КРТ в территориях.
В администрации края уточнили, что в планах до 2029 года построить около 20 тысяч квадратных метров жилья для расселения аварийного жилфонда.