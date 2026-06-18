Денег нет: россияне не готовы тратить свои накопления

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская объясняет: в краткосрочной перспективе изъятие средств из текущего потребления снижает платежеспособный спрос на товары. При этом совокупные средства физических лиц в банках к концу 2025 года достигли десятков триллионов рублей, хотя срочные депозиты сократились в годовом выражении.