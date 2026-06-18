Денег нет: россияне не готовы тратить свои накопления

Более 40% россиян психологически не готовы использовать накопления при возникновении срочных трат. К такому выводу пришли исследователи.
Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская объясняет: в краткосрочной перспективе изъятие средств из текущего потребления снижает платежеспособный спрос на товары. При этом совокупные средства физических лиц в банках к концу 2025 года достигли десятков триллионов рублей, хотя срочные депозиты сократились в годовом выражении.
«Тратить сбережения не хочется по трем причинам: они достаются трудом, при досрочном изъятии можно потерять доход, а сами накопления воспринимаются как неприкосновенный запас на крайний случай», — отметил эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Игорь Комаров.
Эксперт советует не смешивать накопления с повседневными расходами и не обращаться в микрофинансовые организации при нехватке средств — это грозит долговыми проблемами. Альтернатива — занять у близких или использовать льготный период по кредитной карте, — пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что банки начали замораживать переводы на карту.