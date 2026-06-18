Старейшую школу планируют отремонтировать в Дзержинске к её 150-летию

Школа № 25, отмечающая в этом году 150‑летний юбилей, готовится к празднику: на встрече с директором департамента образования Ольгой Палеевой и руководителем школы Ольгой Лебедевой обсудили планы по ремонту здания и благоустройству территории. Об этом сообщил мэр Дзержинска Михаил Клинков.
В числе работ — строительство парковки, обновление освещения, снос аварийных сараев, капремонт коридора первого этажа, ремонт раздевалок. В перспективе — возведение актового зала и модернизация котельной.
Сейчас в школе, несмотря на каникулы, работают подростковая трудовая бригада (10 человек) и лагерь дневного пребывания «Радуга» (50 детей). Ребята убирают территорию, ухаживают за цветами, готовят забор к покраске, сортируют книги в библиотеке. В лагере проводят викторины, квесты, музыкальные конкурсы, беседы о безопасности.
Накануне Дня памяти и скорби воспитанники традиционно наводят порядок у Обелиска Славы в посёлке Бабино. Смена завершается, и дети с радостью говорят, что хотят вернуться сюда снова — это лучшая благодарность педагогам.