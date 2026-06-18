Старейшую школу планируют отремонтировать в Дзержинске к её 150-летию

Школа № 25, отмечающая в этом году 150‑летний юбилей, готовится к празднику: на встрече с директором департамента образования Ольгой Палеевой и руководителем школы Ольгой Лебедевой обсудили планы по ремонту здания и благоустройству территории. Об этом сообщил мэр Дзержинска Михаил Клинков.