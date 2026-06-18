Замруководителя УФНС Наталья Киргизова рассказала об изменениях в налогообложении имущества волгоградцев

В Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц граждане могут подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и приложить пакет подтверждающих документов в электронном виде (фотографии или сканированные копии документов) как с целью получения налоговых вычетов, так и с в связи с обязанностью ее представления. При заполнении налоговой декларации по форме 3-НДФЛ данные о налогоплательщике, содержащиеся в сервисе, вносятся автоматически. Дублировать декларацию и подтверждающие документы на бумажном носителе в этом случае не нужно. В сервисе можно отслеживать статус камеральной налоговой проверки представленной декларации, а в случае необходимости досылать недостающие документы. Все это значительно ускоряет процесс и снижает вероятность ошибок.