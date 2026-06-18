Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

160 рельсов в туннелях метротрама уложат рабочие ночами в Волгограде

Цена вопроса — 59 496 609 рублей, из них более 20 млн будет направлено на закупку рельсов, более 15 млн — на оплату труда.

Ремонт путей в туннелях волгоградского метротрама планируют завершить до конца ноября. Пока компания-концессионер только ищет исполнителя заказа.

Планируется обновить участок между станциями «Площадь имени В. И. Ленина» и «Комсомольской». Причём работы придётся выполнять по ночам — останавливать движение трамваев не будут. За это рабочим выплатят тройную зарплату.

На участке длиной в пару километров будет уложено 160 рельсов. Цена вопроса — 59 496 609 рублей, из них более 20 млн будет направлено на закупку рельсов, более 15 млн — на оплату труда.

Подрядчика определять в начале июля.

Ранее путепровод на Тулака открыли для водителей после ремонта в Волгограде.