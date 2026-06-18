160 рельсов в туннелях метротрама уложат рабочие ночами в Волгограде

Ремонт путей в туннелях волгоградского метротрама планируют завершить до конца ноября. Пока компания-концессионер только ищет исполнителя заказа.
Планируется обновить участок между станциями «Площадь имени В. И. Ленина» и «Комсомольской». Причём работы придётся выполнять по ночам — останавливать движение трамваев не будут. За это рабочим выплатят тройную зарплату.
На участке длиной в пару километров будет уложено 160 рельсов. Цена вопроса — 59 496 609 рублей, из них более 20 млн будет направлено на закупку рельсов, более 15 млн — на оплату труда.
Подрядчика определять в начале июля.
Ранее путепровод на Тулака открыли для водителей после ремонта в Волгограде.