Волгоградский Арбитраж решит судьбу «обезглавленного» «Приволжтрансстроя»

Напомним, что топ-менеджеры АО «Приволжтрансстрой» были задержаны в 2025 году по подозрению в совершении уголовного преступления. Так, в частности, до сих пор в столичном СИЗО содержатся гендиректор организации Александр Гаврюченков и его заместитель Сергей Одинев, подозреваемые в даче взятки в особо крупном размере.