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Калининградская область перечислила в федеральный бюджет почти две трети собранных налогов

В консолидированном бюджете региона осталось 35,8% налоговых поступлений.

В первом квартале 2026 года 64,2% всех налогов, собранных в Калининградской области, поступили в федеральный бюджет. Такие данные содержатся в оперативном докладе Счётной палаты РФ.

В консолидированном бюджете региона осталось 35,8% налоговых поступлений. По доле перечислений в федеральный бюджет Калининградская область заняла 12-е место среди субъектов России. Регион опередил по этому показателю Москву (62,1%), а также Чечню и Татарстан (по 61%). Наибольшую долю налогов в федеральный бюджет направили Ямало-Ненецкий автономный округ (85,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (83,3%) и Оренбургская область (76,1%). Самая низкая доля зафиксирована в Амурской области (4,3%).

В абсолютном выражении крупнейшими источниками налоговых поступлений в федеральный бюджет стали Москва (1,76 трлн рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (516,7 млрд рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ (493,6 млрд рублей).

Счётная палата также отмечает, что Калининградская область вошла в число регионов с наиболее высокой долей капитальных расходов. В январе—марте 2026 года они составили 11,2% общего объёма расходов бюджета региона — это один из самых высоких показателей в стране.