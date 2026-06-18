Калининградская область перечислила в федеральный бюджет почти две трети собранных налогов

В консолидированном бюджете региона осталось 35,8% налоговых поступлений. По доле перечислений в федеральный бюджет Калининградская область заняла 12-е место среди субъектов России. Регион опередил по этому показателю Москву (62,1%), а также Чечню и Татарстан (по 61%). Наибольшую долю налогов в федеральный бюджет направили Ямало-Ненецкий автономный округ (85,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (83,3%) и Оренбургская область (76,1%). Самая низкая доля зафиксирована в Амурской области (4,3%).