15 лет проживания: россиянам объяснили, как получить выморочную квартиру

В России изменен подход к спорам о выморочном имуществе, включая квартиры, которые переходят государству после смерти владельца при отсутствии наследников. Новые разъяснения основаны на позиции Конституционного суда РФ и об этом пишет Роскачество.
Теперь сама по себе запись о государственной или муниципальной собственности не должна автоматически лишать граждан возможности претендовать на такое жилье.
Речь идет о случаях, когда люди длительное время фактически пользуются квартирой. Они проживают в ней, оплачивают коммунальные услуги, делают ремонт и несут расходы по содержанию жилья. Ранее подобные обстоятельства нередко оставались без внимания, если квартира уже была оформлена в государственную или муниципальную собственность. Теперь судам предписано учитывать не только формальный статус недвижимости, но и реальную историю владения.
Как отметил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, автоматического механизма оформления такого жилья не существует.
«Суд обязан проверять все обстоятельства, включая добросовестность владения, отсутствие нарушений прав других лиц и то, не обслуживалось ли жилье государством за свой счет», — пояснил парламентарий.
Ранее сообщалось, что с 1 июля инспекторы будут проверять все квартиры.