15 лет проживания: россиянам объяснили, как получить выморочную квартиру

Речь идет о случаях, когда люди длительное время фактически пользуются квартирой. Они проживают в ней, оплачивают коммунальные услуги, делают ремонт и несут расходы по содержанию жилья. Ранее подобные обстоятельства нередко оставались без внимания, если квартира уже была оформлена в государственную или муниципальную собственность. Теперь судам предписано учитывать не только формальный статус недвижимости, но и реальную историю владения.