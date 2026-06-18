«Устранить посредников»: В Госдуме хотят передать все дорожные камеры государству

В России следует передать государству полный контроль над системами фото- и видеофиксации нарушений ПДД и запретить владение такими комплексами частными лицами и компаниями. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, фиксировать нарушения смогут только стационарные, передвижные и мобильные камеры, находящиеся исключительно в госсобственности.