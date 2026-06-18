Заявка одного претендента на участие в аукционе по активам ЮГК отклонена

Суд Челябинска передал ЮГК во владение Росимущества по иску Генпрокуратуры в июле 2025 года, конфисковав доли (67,25%) основного акционера группы Константина Струкова. С того момента Росимущество уже три раза пыталось продать активы группы компаний. В последний раз аукцион не состоялся из-за отсутствия допущенных участников.