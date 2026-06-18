На Дону контролировать перегруз тяжелого транспорта будут с помощью ИИ

В ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «ОКО» отмечают, что современные нейросети способны идентифицировать транспорт не только по госномеру, но и по внешним особенностям: по марке автомобиля, элементам тюнинга и оформления, повреждениям кузова и даже по предметам в салоне и за лобовым стеклом. «Портрет» автомобиля формируется по десяткам признаков и сличается с его госномером, который был доступен на других участках трассы в тот момент, когда не был закрыт.