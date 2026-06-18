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Файзуллин: постановление о новых ставках семейной ипотеки выйдет в ближайшие дни

Максимальная ставка по семейной ипотеке для семей с одним ребенком может вырасти с 6% до 10−12%. Соответствующее постановление правительства о дифференцированной ставке выйдет в ближайшие дни, сообщил министр строительства Ирек Файзуллин.

Максимальная ставка по семейной ипотеке для семей с одним ребенком может вырасти с 6% до 10−12%. Соответствующее постановление правительства о дифференцированной ставке выйдет в ближайшие дни, сообщил министр строительства Ирек Файзуллин.

«Завтра мы согласительные процедуры проводим с Минфином. Потом вносим в правительство. Постановление, я думаю, что выйдет в субботу, воскресенье или понедельник», — сказал министр «РИА Новости».

С 1 февраля вступили в силу изменения правил выдачи по семейной ипотеке. Одна семья может взять только один льготный кредит, супруги должны выступать в качестве созаемщиков. Также для получения семейной ипотеки требуется подтверждение регистрации ребенка по одному адресу с ними.