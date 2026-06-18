Файзуллин: постановление о новых ставках семейной ипотеки выйдет в ближайшие дни

С 1 февраля вступили в силу изменения правил выдачи по семейной ипотеке. Одна семья может взять только один льготный кредит, супруги должны выступать в качестве созаемщиков. Также для получения семейной ипотеки требуется подтверждение регистрации ребенка по одному адресу с ними.