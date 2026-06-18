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Кувейт отменил форс-мажор в отношении поставок нефти

Национальная нефтяная компания Кувейта объявила об отмене форс-мажора по поставкам сырой нефти и нефтепродуктов. Об этом в разговоре с Bloomberg заявил глава госкомпании шейх Наваф ас-Сабах.

Национальная нефтяная компания Кувейта объявила об отмене форс-мажора по поставкам сырой нефти и нефтепродуктов. Об этом в разговоре с Bloomberg заявил глава госкомпании шейх Наваф ас-Сабах.

«Все уведомления о форс-мажоре, выпущенные в период конфликта (США и Ирана. — “Ъ”), будут отменены», — сказал господин ас-Сабах. Он добавил, что Кувейт уже начал наращивать добычу нефти и планирует в течение недели выйти на уровень 2 млн баррелей в сутки. Из-за войны на Ближнем Востоке показатель падал до 500 тыс. б/с, поскольку ключевые нефтяные месторождения страны подвергались атакам.

Национальная компания Кувейта объявила форс-мажор по поставкам нефти 20 апреля. В уведомлении для клиентов она указала, что в связи с блокадой Ормузского пролива не может в полной мере выполнять обязательства по поставкам энергоносителей.

Иран закрыл Ормузский пролив после начатой 28 февраля военной операции США и Израиля. 18 июня стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает свободный транзит торговых судов через морской коридор.

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