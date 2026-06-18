Кувейт отменил форс-мажор в отношении поставок нефти

«Все уведомления о форс-мажоре, выпущенные в период конфликта (США и Ирана. — “Ъ”), будут отменены», — сказал господин ас-Сабах. Он добавил, что Кувейт уже начал наращивать добычу нефти и планирует в течение недели выйти на уровень 2 млн баррелей в сутки. Из-за войны на Ближнем Востоке показатель падал до 500 тыс. б/с, поскольку ключевые нефтяные месторождения страны подвергались атакам.