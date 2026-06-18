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Трасса М-12 является результатом работы жителей Татарстана, заявил Путин

Путин назвал запуск трассы М-12 «Восток» результатом работы жителей Татарстана.

Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что запуск автодороги М-12 «Восток» во многом стал результатом работы уроженцев Татарстана, отдельно упомянув вице-премьера Марата Хуснуллина.

Путин в четверг в Казани провел встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Глава региона поблагодарил президента за внимание к дорожно-транспортной инфраструктуре, в том числе за реализацию проекта автомобильной дороги М-12, которая связала Казань с Москвой.

«Это результат работы ваших представителей в федеральном правительстве, Марата Шакирзяновича (Хуснуллина)», — с улыбкой прокомментировал Путин.

Трасса М-12 «Восток» — автомобильная магистраль, которая связывает Москву с Екатеринбургом. Планируется продление трассы до Тюмени. В марте 2025 года Путин запустил движения беспилотного грузового транспорта по М-12.

Хуснулин — уроженец Казани, он был назначен вице-премьером в 2020 году. В правительстве он курирует строительный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство, региональное развитие, а также развитие новых регионов.