Трасса М-12 является результатом работы жителей Татарстана, заявил Путин

Путин в четверг в Казани провел встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Глава региона поблагодарил президента за внимание к дорожно-транспортной инфраструктуре, в том числе за реализацию проекта автомобильной дороги М-12, которая связала Казань с Москвой.