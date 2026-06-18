Путин дал старт работе комплекса по производству СПГ в Татарстане

КАЗАНЬ, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса «Казанькомпрессормаш» в Татарстане, который специализируется на оборудовании для производства СПГ.
Путин вечером в четверг в Казани провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Президент и глава региона по видео-конференц-связи приняли участие в церемонии запуска нового сборочно-испытательного комплекса «Казанькомпрессормаш».
«Разрешаю», — сказал Путин.
После чего начался запуск агрегата.
«Компрессорный агрегат запущен», — доложили президенту участники встречи.
«Поздравляю вас», — сказал Путин.
Также президент пожелал трудовому коллективу предприятия хорошей работы.
«Таких предприятий пока в России не было, это уникальное предприятие. Еще один шаг в укрепление технологической независимости и суверенитета России», — отметил Путин.
Сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа (СПГ) построен в городе Зеленодольске в рамках Концепции технологического развития РФ на период до 2030 года.