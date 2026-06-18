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Путин дал старт работе комплекса по производству СПГ в Татарстане

Путин дал старт работе нового комплекса «Казанькомпрессормаш» в Татарстане.

Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса «Казанькомпрессормаш» в Татарстане, который специализируется на оборудовании для производства СПГ.

Путин вечером в четверг в Казани провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Президент и глава региона по видео-конференц-связи приняли участие в церемонии запуска нового сборочно-испытательного комплекса «Казанькомпрессормаш».

«Разрешаю», — сказал Путин.

После чего начался запуск агрегата.

«Компрессорный агрегат запущен», — доложили президенту участники встречи.

«Поздравляю вас», — сказал Путин.

Также президент пожелал трудовому коллективу предприятия хорошей работы.

«Таких предприятий пока в России не было, это уникальное предприятие. Еще один шаг в укрепление технологической независимости и суверенитета России», — отметил Путин.

Сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа (СПГ) построен в городе Зеленодольске в рамках Концепции технологического развития РФ на период до 2030 года.