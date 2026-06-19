Дорожные рабочие перевыполнили план и остались без зарплаты в Актюбинской области

Дорожные рабочие, занятые на строительстве трассы между Актюбинской и Атырауской областями, заявили о многомесячной задержке зарплаты. Проблемы с выплатами начались весной, хотя до этого финансирование проекта поступало без перебоев. Речь идет об участке дороги между населенными пунктами Шубарши и Миялы. Проект стартовал в прошлом году, и работы, как утверждают субподрядчики, выполнялись в соответствии с графиком.