Дорожные рабочие перевыполнили план и остались без зарплаты в Актюбинской области

Дорожные рабочие, занятые на строительстве трассы между Актюбинской и Атырауской областями, заявили о многомесячной задержке зарплаты. Проблемы с выплатами начались весной, хотя до этого финансирование проекта поступало без перебоев. Речь идет об участке дороги между населенными пунктами Шубарши и Миялы. Проект стартовал в прошлом году, и работы, как утверждают субподрядчики, выполнялись в соответствии с графиком.
Чтобы получить разъяснения по ситуации, часть строителей приехала из Уилского района в Актобе. «Мы ждали выплаты два месяца, потом пришлось приостановить работу. У многих кредиты, свои обязательства. Сейчас просто ждем, когда вопрос решится», — рассказал Артур Хайдаров.
По словам другого рабочего Ербола Бекмашова, все обязательства со стороны подрядчиков были выполнены. «Все поручения мы выполнили, акты подписаны. Хотелось бы, чтобы деньги перечислили как можно скорее. Тогда мы сможем закрыть свои текущие обязательства», — отметил он.
Заказчиком строительства дороги выступает акимат Уилского района. В компании, которая является генеральным подрядчиком проекта, заявляют, что документы были переданы вовремя, а претензий к качеству работ не поступало. Представитель ТОО «Казак жолдары 2050» Марат Гинаятов пояснил, что компания сама ожидает оплату за уже выполненные работы.
В областном акимате подтвердили, что задержка связана с дополнительными объемами работ, выполненными подрядчиком сверх первоначального плана. «Подрядной организацией были выполнены дополнительные объемы примерно на 500 миллионов тенге. Этот вопрос будет вынесен на ближайшую сессию областного маслихата. В случае поддержки со стороны депутатов оплата будет произведена», — сообщил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Актюбинской области Есет Аманбаев.
Общая стоимость строительства участка трассы Шубарши-Миялы составляет около 4 млрд тенге. Проект предусматривает возведение 17 километров дороги. Сейчас объект готов примерно на 80%. Власти рассчитывают, что после выделения дополнительного финансирования строительство продолжится в обычном режиме, а подрядчики и рабочие получат все причитающиеся выплаты.