ВС уточнил, когда груз физлица могут считать коммерческой партией

В обзоре отмечается, что на коммерческий характер поставки могут указывать потребительские свойства товара и его объем. Если из этих параметров следует, что продукция не предназначена для личного пользования, таможня вправе исходить из того, что речь идет о партии для бизнеса. В качестве примера приводится провоз гражданином 8 кг руды под видом материалов для исследования.